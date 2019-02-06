كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - لحظة انفجار محطة للغاز في قطاع غزة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، لقطات مصورة ترصد لحظة انفجار ضخم في محطة للغاز في قطاع غزة، وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من قطاع غزة لحظة انفجارا ضخما في خان يونس بقطاع غزة تلاه حريق كبير في محطة عكا للغاز.

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، عقدت الأربعاء الماضي اجتماعًا بدعوة من حركة فتح ضم كافة فصائل المنظمة.

وبحسب الإعلام الفلسطيني، كان في استقبال قادة الفصائل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعماد الأغا مفوض العلاقات الوطنية لحركة فتح في الهيئة القيادية العليا، وتمت مناقشة كافة القضايا المشتركة، وسبل تعزيز العلاقة بين فصائل منظمة التحرير بما يخدم المصلحة الوطنية، كما استعرض المجتمعون آخر المستجدات على الصعيد الوطني، وأكدوا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الإنقسام.