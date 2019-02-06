كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - أستاذ عقيدة: "لا يوجد دين في الدنيا جاء ليدعو بقتل النفس"

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية شهد عُرس أخوي إنساني، ظهرت فيه المودة والمحبة، ومعدن الإنسان الحقيقي.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان أطلق نصائحهم للعالم أجمع، لكي يثبتا أن الأديان لايمكن أبدا أن تتسم بالتطرف والإرهاب، وأنه لايوجد دين في الدنيا بأكملها جاء ليدعو لقتل الإنسان، وإنما الأديان جاءت لحماية وإسعاد الإنسان في الدنيا والأخرة.

وتابع، أن احتضان دولة الإمارات المسلمة لهذا الحدث، من الأحداث التى يجب أن تكتب بماء الذهب في التاريخ الإسلامي والمسيحي والإنساني؛ لأننا عبر التاريخ رأينا أن المسلمين لايلتقوا مع المسيحيين إلا في الحروب، ونفاجأ أن الازهر الشريف يمد يده للعالم، وياتي بابا الفاتيكان ليمد يده للعالم للتأكيد على ضرورة الإلتقاء بين أصحاب الأديان، فالأديان لاتتصادم وإنما الإنسان قد يتصادم مع الإنسان، ولكنهم يحتاجوا إلى حكماء.