كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - أستاذ عقيدة: "لا يوجد دين في الدنيا جاء ليدعو بقتل النفس"
كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية شهد عُرس أخوي إنساني، ظهرت فيه المودة والمحبة، ومعدن الإنسان الحقيقي.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان أطلق نصائحهم للعالم أجمع، لكي يثبتا أن الأديان لايمكن أبدا أن تتسم بالتطرف والإرهاب، وأنه لايوجد دين في الدنيا بأكملها جاء ليدعو لقتل الإنسان، وإنما الأديان جاءت لحماية وإسعاد الإنسان في الدنيا والأخرة.
وتابع، أن احتضان دولة الإمارات المسلمة لهذا الحدث، من الأحداث التى يجب أن تكتب بماء الذهب في التاريخ الإسلامي والمسيحي والإنساني؛ لأننا عبر التاريخ رأينا أن المسلمين لايلتقوا مع المسيحيين إلا في الحروب، ونفاجأ أن الازهر الشريف يمد يده للعالم، وياتي بابا الفاتيكان ليمد يده للعالم للتأكيد على ضرورة الإلتقاء بين أصحاب الأديان، فالأديان لاتتصادم وإنما الإنسان قد يتصادم مع الإنسان، ولكنهم يحتاجوا إلى حكماء.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ عقيدة: "لا يوجد دين في الدنيا جاء ليدعو بقتل النفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.