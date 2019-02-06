كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 05:32 صباحاً - هيئة الأرصاد: سيول على جنوب البلاد

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا سنشهد هدوء في الرياح، موضحًا أنه خلال يوم الجمعة سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة غدًا من 10-11 درجة على شمال البلاد، مع استمرار تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تصل لحد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وشرم الشيخ والغردقة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الجو في الويك أند سيكون لطيف، مناشدًا من يتوجه للسواحل الشمالية باصطحاب شمسية لوجود أمطار بها.