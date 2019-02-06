حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحية أليس جونسون، والتي تم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة عليها بتهمة جلب المخدرات عام 1997.
وقال ترامب خلال خطابه عن حالة الاتحاد بالكونجرس الأمريكي، إنه سمع عن "أليس" من أصدقائه وأنها كانت تساعد الآخرين داخل السجن لاختيار حياتهم وأنها كانت مؤثرة داخل السجن وخارجه.
وأوضح ترامب أنه أصدر أمرا بخفض العقوبة عن "أليس" في يونيو الماضي وأنها خرجت من السجن ووصفها بأنها امراة عظيمة، وطالب أعضاء الكونجرس بتحيتها والتصفيق لها.
وقابلت "أليس" ما قاله الرئيس الأمريكي بالبكاء بينما شكرها ترامب ووصفها بأنها دليل على أن الأمريكان لديهم القوة على صياغة مصيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "أليس".. من مسجونة مدى الحياة بتهمة جلب المخدرات إلى تكريمها بالكونجرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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