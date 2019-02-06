10 أفكار لمكافأة أطفالك على حُسن السلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يلجأ آباء وأمهات إلى الحلويات خياراً أول لمكافأة الأطفال على حسن السلوك أو بعد إنجاز معين، لكن هذه المأكولات يمكن أن تكون مضرة بصحتهم وأسنانهم.

ولمكافأة الأطفا، يجب التفكير في خيارات بديلة تحقق الغاية، وتوجه رسالة تربوية وتعليمية للطفل، وفيما يلي مجموعة منها، بحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي عن "كيد 101" الإلكتروني، في السطور التالية:

1- النقود:

تعلم طفلك أهمية العملات النقدية وتوفيرها.

2- مساعدة الأم في الطبخ:

تقوي الروابط وتعزز ثقة الأطفال بأنفسهم.

3- رحلة إلى حديقة الحيوان:

تجربة ممتعة ومسلية وتعليمية في نفس الوقت.

4- رحلة إلى الحديقة الترفيهية:

فرصة يفرغ فيها الأطفال لطاقتهم الداخلية.

5- ركوب الدراجة:

رياضة ترفيهية تقوي عضلات الطفل.

6- الألعاب والدمى:

هدية مميزة يرغب فيها جميع الأطفال.

7- الملابس الجديدة:

مكافأة تعلم طفلك الاعتناء بهندامه.

8- زيارة المكتبة:

تعزز قدرات الطفل العلمية والمعرفية.

9- المتحف:

يُعرف الطفل على تاريخ وتراث بلاده.

10- الأحداث الرياضية:

تنمي الوعي الجماعي وتعزز النشاط.