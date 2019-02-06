منها منتجات الألبان.. 9 أطعمة تدمر صحة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

العناية الصحيحة بالبشرة تبدأ من داخل الجسم، باختيار الأطعمة والمواد الغذائية التي تغذيها وتعالج مشاكلها المختلفة.

وفي الوقت الذي تقدم بعض الأطعمة فوائد كبيرة للبشرة، تشكل أطعمة أخرى خطراً عليها.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي تدمر صحة البشرة، بحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن "ليف سترونج" الإلكتروني، في السطور التالية:

1- الأطعمة المصنعة

تدمر الانزيمات والمواد المغذية، ويمكن أن تتحول إلى مواد سامة مضرة بصحة البشرة مع مرور الوقت.

2- الأطعمة غير العضوية

يمكن أن تحتوي على بقايا مبيدات حشرية ومواد كيماوية مضافة لإنتاجها، وتشكل بدورها خطراً على البشرة.

3- اللحوم مجهولة المصدر

تُطعم الحيوانات في بعض الأحيان بأغذية غير صحية وتُحقن بالهرمونات للحصول على كميات أكبر من اللحوم، لتتحول إلى أطعمة خطيرة على الصحة.

4- مشتقات الألبان

ما ينطبق على اللحوم ينسحب على مشتقات الألبان التي يُحصل عليها من مصادر غير آمنة.

5- الأطعمة المقلية

تحتوي على مواد مؤكسدة مضرة بالصحة، وزيوت القلي غنية بالدهون التي يصعب تفكيكها والتخلص منها، وغالباً ما ترتبط بأمراض القلب، وضعف دوران الدم، والتمثيل الغذائي.

6- الحلويات والنكهات الصناعية

ذات قيمة غذائية منخفضة للغاية، ويمكن أن تتسبب في تحسس والتهاب الجسم وتنعكس سلباً على صحة الجلد.

7- المكملات الغذائية بجودة منخفضة

يقبل الكثيرون على تناول المكملات الغذائية دون أن يعرفوا مصدرها الحقيقي، فأكثرها غير مصنوع من الأطعمة الكاملة، ويمكن أن تعطي مفعولاً عكسياً على الصحة.

8- السكريات

تضعف مناعة الجسم بشكل عام، ما يجعلنا عاجزين عن مقاومة البكتيريا والجراثيم بالشكل المطلوب، عبر التهاب الجلد ومناطق أخرى من الجسم.

9- الكافيين

أظهرت الدراسات أن الإكثار من الكافيين يمكن أن يُسرّع في شيخوخة الجلد، ويُضعف البشرة، ويزيد احتمال ظهور الخطوط الدقيقة.