كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 12:59 صباحاً - نيرمين الفقي تكشف عن تزوير شخص أوراق رسمية للزواج منها

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة نيرمين الفقي، إنها فتحت المجال لعدة أشخاص للقبول بالزواج من أحدهم، ولكنها فوجئت أنهم جميعًا وصوليون ماديون، لافتة إلى أن الفتاة كلما كبرت في السن كلما كانت أكثر عقلانية وقدرة على النظر للأمور بشكل أفضل وبالتالي النجاح في اختيار الرجل المناسب أو عدم الزواج.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، إلى أنها لا ترفض وتعتبره استقرارا أسريا وعاطفيا واجتماعيا وسنة الحياة ولكن تعتبره نصيبا في البداية والنهاية، مؤكدة أن تقدم للزواج منها في بداية حياتها أكثر من عريس جيد ولكنها رفضتهم بسبب وجودها بجانب والدتها المريضة.

وتابعت:" كنت مرتبطة بأخوالي وكنت أتمنى الارتباط برجل يشبههم في الصفات، لأنهم كانوا أكثر قربًا وكانوا في مقام والدي، وكانوا يتسمون بالثقافة والأخلاق.. وفي الأول كنت جبانة وكنت بقول للعرسان اللي بيتقدموا لي هاتوا أهلكوا، قبل ما أحد أخوالي قالي قبل ما تجبيه اعرفيه الأول وشوفيه مناسب ليكي ولا لأ".

وأردفت: "اتقدملى عريس لخالي وهو بيقول إنه بيشتغل مهندس معماري وجايب له شهادات أنه مهندس مدني والشهادات طلعت مضروبة، وطلع في الآخر شغال في المقاولات، وللأسف فيه ناس بتزور علشان كدا لازم الأهل يسألوا عن أي عريس".

وأكملت: "لم يصادف أن قابلت رجلًا أتمنى الزواج منه، ولو لقيت الراجل اللي اتقبله ويقبلني مش هسيبه، والأهم الأخلاقيات بالنسبة لي"، مشددة على أنها لا تود الزواج من الرجل البخيل، أو المتسلط أو الكذاب، أو ابن ماما.