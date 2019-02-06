كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 12:59 صباحاً - عرض فيلم "العفريت "لنجل غادة عادل .. الخميس المقبل
أكد الطفل عبد الله، نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، أن فيلمه القصير "العفريت"، سيتم عرضه يوم الخميس المقبل على قناته بموقع يوتيوب.
وأشار عبد الله، إلى أن العمل يتناول قصة شخص يقع في حب فتاة لكنه يخاف أن يواجهه بذلك، فيظهر له عفريت يساعده على الوصول لقلب حبيبته.
العمل من إنتاج شركة أدفيز لمجدي الهواري، وهو من تأليف وتمثيل وإخراج عبد الله مجدي الهواري.
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