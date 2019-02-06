كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 12:59 صباحاً - أحمد موسي: قطر والإخوان ساعدا "أردوغان" على تعديل الدستور

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى إن الديكتاتور رجب أردوغان سيظل رئيسا لتركيا حتى عام 2029 بموجب التعديل الدستوري لعام 2017.

وأضاف "موسى "، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد" ، أن دولة قطر وجماعة الإخوان الإرهابية هي التي ساعدت الرئيس التركي على تعديل الدستور كما يشاء، إضافة إلى دفاعهم عن ذلك الدستور.

وتابع :" أردوغان غير الدستور تماما، والدستور المتواجد كما شاء الرئيس التركي من قبل ، واللي بيدافع عن أردوغان هو اللي بيهاجم مصر النهاردة".