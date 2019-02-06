الامارات | 13 نجماً.. أول الغيث في «أوسكار 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نجماً.. أول الغيث في «أوسكار 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بري لارسون من أبرز نجوم القائمة. أرشيفية

قبل ثلاثة أسابيع من حفل توزيع جوائز «الأوسكار» في لوس أنجلوس، أعلنت أسماء 13 نجماً في مجالي السينما والتلفزيون، أول من أمس، سيشاركون في تقديم الحفل وتوزيع الجوائز.

وتضم القائمة نجوماً، من بينهم دانييل كريج، المعروف بأداء شخصية جيمس بوند، وبري لارسون، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في بطولة فيلم «روم» في عام 2016.

وتعد القائمة التي أعلنت عنها الأكاديمية جزءاً فقط من كوكبة من النجوم الذين سيشاركون في تسليم الجوائز وتقديم الحفل. وسيتوالى الإعلان عن المزيد في الأسابيع المقبلة.

وتولي أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، التي تمنح جوائز الأوسكار، اهتماماً كبيراً لمقدمي الحفل هذا العام، بعد أن قررت أن يجري الحفل المقرر في 24 فبراير الجاري دون مضيف.

وبرزت صعوبات في استضافة الحفل في ديسمبر عندما اعتذر كيفن هارت عن تقديم الحفل.

وبالإعلان عن مجموعة من مقدمي الحفل، بدا أن الأكاديمية مستعدة للانتقال من الجدل والمضي قدماً في اختيار عدم تولي مضيف تقديم الحفل، للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وعلاوة على كريج ولارسون، كشف عن نجوم آخرين سيشاركون في تقديم الحفل، وهم: أوكووافينا وكريس إيفانز وتينا فاي ووبي جولدبرج وجينيفر لوبيز وإيمي بويلر ومايا رودولف وأماندلا ستينبرج وتشارليز ثيرون وتيسا طومسون وكونستانس وو.