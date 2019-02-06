الامارات | 5 أطعمة تساعد على النوم العميق

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد على النوم العميق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل. د.ب.أ

ذكرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن هناك بعض الأطعمة، التي تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل، والدخول إلى النوم العميق بشكل أسرع.

وعددت المجلة فوائد متعددة لتلك الأطعمة التي تسهم في إنتاج هرمون النوم، وبالتالي الاسترخاء.

وتالياً خمسة من تلك الأطعمة:

البيض

بسبب محتواه العالي من البروتين يعد البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة العشاء، إذ يحتوي على كمية كبيرة من تريبتوفان الأحماض الأمينية، التي تعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم.

الجوز

اكتشف علماء في جامعة تكساس أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من الميلاتونين، ولذلك أوصوا بتناول بعض الجوز قبل الذهاب إلى النوم.

الأرز

يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن الكربوهيدرات الموجودة تزيد من تركيز التريبتوفان في الدم، ما يساعد على راحة العضلات والأعصاب.

السلمون

يسهم السلمون في المساعدة على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تحفّز الجسم على إنتاج الميلاتونين.

البابونج

يعد البابونج من العلاجات المنزلية المثالية، والذي لا يساعد فقط على علاج التهابات الجهاز الهضمي، لكنه يساعد على النوم أيضاً بشكل أفضل.