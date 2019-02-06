الامارات | «فن جميل» تطلق مسابقة فنية للتصاميم العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن جميل» تطلق مسابقة فنية للتصاميم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة التي تدعم التراث والتعليم والفنون في منطقة الشرق الأوسط، أمس، مسابقة فنية للتصاميم العالمية، داعية المعماريين والمصممين للتقدم بمقترحات لتصميم سينما ضمن مركز «حي.. ملتقى الإبداع» في مدينة جدة السعودية، إذ تتلقى الأفكار المبتكرة والمقاربات المبدعة حتى 22 مارس المقبل.

وتشجّع المسابقة المصممين على استكشاف معايير الطاقة والاستدامة والتوظيف الذكي للتكنولوجيا، وتضم لجنة تحكيمية عالمية من المهندسيين المعماريين الرائدين وأخصائي السينما. وستعلن لجنة التحكيم عن الفائز وأصحاب المركزين الثاني والثالث بعد انتهاء المسابقة في يونيو المقبل.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل أنطونيا كارفر: إن «المسابقة فرصة أمام المعماريين والمصممين من الخليج وجميع أنحاء العالم للمشاركة بإبداعهم التصميمي الخاص في وضع تصور لدار سينما مستقلة في السعودية»، مضيفة أن «حي.. ملتقى الإبداع»، الذي من المقرر أن يكتمل عام 2020، يسعى للمساهمة الفاعلة في رؤية المملكة 2030، التي تضع من بين أهدافها رعاية وتشجيع مشهد ثقافي مزدهر سمته التنوع في ربوع المملكة، تعزيزاً لدور الإبداع في الاقتصاد.

وإلى جانب منح عقد مشروع التصميم نفسه، ستقدم المسابقة الفنية للتصميم فرصاً تعليمية عدّة، مدارة بالتعاون مع استديو باوند، منها منتدى يقدم العروض المقدّمة، ويناقش الاحتمالات والأفكار المطروحة في تصوّر تجربة الذهاب إلى السينما. كما تحرص مؤسسة «فن جميل» على الإشراف على برامج تكليفات وجوائز للفنانين والمصممين والمعماريين، بما في ذلك جائزة جميل للفن الإسلامي في عامها العاشر، والتي تقام بالتعاون مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، بالإضافة إلى برنامج فن جميل للتكليفات الفنية، الذي يعد أحد البرامج الإبداعية الأساسية لمركز جميل للفنون في دبي.

ويعد «حي.. ملتقى الإبداع»، الذي صمم على مساحة 17 ألف متر مربع، أول حاضنة للفنون والإبداع في جدة. وتتمثل مهمة الحي في احتضان ورعاية الواعدين من الفنانين والكتاب والمصورين وصناع الأفلام ورواد الأعمال والمبدعين، علاوة على هواة ومحبي الفنون.