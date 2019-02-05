كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - فيلم بلاش تبوسني يحصد جائزة أفضل مونتاج لمهرجان جمعية الفيلم السنوي

حصد فيلم بلاش تبوسني للمخرج أحمد عامر، جائزة أفضل مونتاج (المونتير عماد ماهر)، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لـمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وتم اختيار الفيلم ضمن أفضل ثمانية أفلام من خلال استفتاء الجمعية من بين 36 فيلمًا عرضت طوال العام الماضي.

وشارك مؤخرًا الفيلم في مهرجان الفيلم العربي زيورخ، أيام فلسطين السينمائية وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا ضخمًا في دور العرض التونسية واستمر لمدة 6 أسابيع متواصلة، كما انطلق الفيلم في دور العرض المغربية في سينماتك طنجة، وفي سينما VOX بـمول الإمارات، وسينما متروبوليس بلبنان، وذلك بعد طرحه تجاريًا في دور العرض المصرية في فبراير- شباط الماضي في 26 قاعة عرض بأنحاء البلاد ليحقق أصداءً نقدية إيجابية؛ كما عُرض الفيلم في مدينة مالمو بالسويد مطلع أغسطس - آب ضمن فعاليات العروض الصيفية لـمهرجان مالمو للسينما العربية.

وانطلق بلاش تبوسني في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان دبي السينمائي 2017 ضمن برنامج ليال عربية، و عرض دوليًافي مهرجان السينما العربية في باريس ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومهرجان ميامي السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية، كما حصل على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي (لبنان)، وعُرض في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (مصر) وشارك أيضًا في مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان).

بلاش تبوسني من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.