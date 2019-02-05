كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - مدير تسويق الزمالك يسخر من التحكيم وإتحاد الكرة

شريف إسلام

نشر شريف إسلام، مدير التسويق بنادي الزمالك عدة تغريدات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أبدى أندهاشه من خلالها من التحكيم المصري، ومن سياسة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي يراها من وجهة نظره مخالفة لبنود تضارب المصالح، والخاصة بالميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونشر شريف إسلام، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بعض بنود تضارب المصالح المنصوص عليها في الميثاق الأخلاقي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي أشار من اعترض من خلالها على سياسية أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، الذين دائمًا ما يتواجدون في الاستديوهات التحليلة عبر القنوات الفضائية المختلفة في البرامج، التي يرعاها الشركة الراعية للجبلاية، ويعقبون على القرارات التحكيمية، التي يصدرها الحكام المصريين في مختلف مباريات البطولات المحلية، والتابعين في ذات الوقت لمنظومة التحكيم التابعة في الأساس للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو الأمر المخالف لبنود التصالح المنصوص عليها بالميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «على حد قوله».