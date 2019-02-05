كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - موسي: لا توجد ديمقراطية فى قطر والدليل انقلاب تميم على والده



معتز عوض قال الإعلامي أحمد موسى إن قطر دولة الانقلابات على أنظمة الحكم بامتياز. وأضاف "موسي"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد " ، إن الديمقراطية لا تتوافر داخل قطر وما نراه الآن انقلاب قصر الحكم القطرى. وتابع : تميم انقلب على والده وأطاح به من النظام ، كما حدث من قبل مع جده لذا فالنظام القطري قام على الانقلاب بامتياز ".

كانت هذه تفاصيل خبر موسي: لا توجد ديمقراطية فى قطر والدليل انقلاب تميم على والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.