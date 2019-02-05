كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - أمير مرتضى منصور يسخر من الأهلي بصورة سيد عبد الحفيظ

أمير مرتضى منصور

سخر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام إنبي.

الأهلي فاز على إنبي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أمير مرتضى صورة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يظهر فيها سيد عبد الحفيظ واقفًا بجوار غرفة الحكام في ملعب بتروسبورت أثناء إجرائه مقابلة تليفزيونية مع قناة "أون سبورت" بعد انتهاء المباراة.

وأرفق مسئول الزمالك تعليقًا ساخرًا على الصورة قال فيه: "من أمام غرفة حكام النادي الأهلي".

