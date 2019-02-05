كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - أحمد موسى: التعديلات الدستورية لا تشمل أي مواد بشأن الأزهر
معتز عوض
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري سيفصل في أمر التعديلات الدستورية المقترحة عبر الاستفتاء.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى آخر مايو على الأكثر أي قبل شهر رمضان ».
وأكد موسى أن التعديلات الدستورية لا تشمل أي مواد بشأن الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يروجون الشائعات بهدف إحداث الوقيعة بين الأزهر والبرلمان.
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