كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - في عيد ميلاده ال٦١ ... سعيد حامد صاحب مدرسة المضحكون
يحتفل اليوم المخرج سعيد حامد بعيد ميلاده الـ61، حيث يعد واحدًا من إبرز المخرجين على الساحة الفنية.
ومن أشهر أعماله "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، حب فى الثلاجة شورت وفانلة وكاب وهمام فى أمستردام، وهو ما جعل أهل الفن يطلقون عليه صاحب مدرسة المضحكون الجدد نظرًا الى تقديمه الافلام الكوميديا مع الجيل الجديد من الفنانيين إنذاك.
ووضع "حامد" بصمة واضحة فى مجالى التليفزيون والمسرح كان أهمها مسرحيات "ألابندا، باللو، حزمني يا، مسرح مصر"، إما فى الدراما التليفزيونية فقد قدم مسلسلات مثل "هانم بنت باشا، أزمة نسب".
وما لا يعرفة الكثيرون أن سعيد حامد سودانى ولا يحمل الجنسية المصرية، وتقديرًا لدوره في العملية الفنية فقد تم منحه الإقامة في البلاد لغير السياحة، وإعفائه من شرطي الإقامة والتسجيل.
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