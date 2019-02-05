كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 11:32 مساءً - صلاح فوزي: فرنسا عدلت الدستور 24 مرة.. والكمال لله

معتز عوض

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن دستور فرنسا الحالي دخل حيرز النفاذ عام 1958.

وتابع فوزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الدستور الفرنسي عدل بعد عام ونصف من دخوله حيز التنفيذ، ثم عدل مرة أخرى بالمخالفة لنص الدستور»، مشيرا إلى أن الدستور الفرنسي تم تعديله 3 مرات في سنة واحدة.

وأضاف فرنسي «التعديل رقم 24 للدستور الفرنسي كان عام 2008 وشمل 36 مادة، فضلا عن أن هناك مقترحا بتعديل مواد بالدستور الفرنسي قيد المناقشة.

وأردف أستاذ القانون الدستوري «الكمال لله فقط، وصناعة البشر تتضمن نقصان».