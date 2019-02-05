"عفاف" تخلع "علي" بعد 5 سنوات من "الاغتصاب" في فراش الزوجية

بنظرات يائسة ووجه شاحب وعيون تمتلئ بالدموع المختنقة، تترجل "عفاف.أ" 35 عامًا، في الممر الخاص بمحكمة أسرة المنشية، ويظهر عليها علامات القلق من طرقعة في الأصابع، وتعرق في الجبين، في انتظار كلمة القضاء في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها "علي.م"، 42 عامًا، ويتعالى صوتها بالدعاء "يارب أنصفني عشان تعبت"، بعد 5 سنوات من اغتصاب زوجها لها.

"5 سنين متجوزة ومفيش مرة حسيت إني ست" كلمات خرجت من "عفاف" منغمرة في البكاء لتبدأ في رواية المعاناة التي عاشتها طيلة فترة زواجها الذي أثمر عن "تاليا"، وجعلها تكره جسدها المتسبب في تعستها، موضحة أنها تزوجت منذ 5 سنوات لتبدأ رحلة العذاب مع "علي" الذي تعامل معها وكأنها أداة للمتعة الجنسية والشخصية فقط وكان يغتصبها يوميًا.

وأضافت عفاف لـ"الوطن"، أن زوجها كان يستعملها لمتعته الجنسية وكإنها "مخدة" يقوم بتقليبها يمين ويسار، دون أن يفكر في إحساسها كإنسانة ترغب في الشعور بالمتعة أيضاً، لافتة إلي إنها تحدثت معه أكثر من مرة محاولة لتحسين الوضع بينهم، ولكن كان يأتي رد فعله دائماً "المهم انا أتبسط مش مهم أنتي، وأنا بتبسط كده".

وتابعت: "أوقات كتير كنت بقوم من تحت إيده وأنا قرفانة منه ومن نفسي، وكانت تصل حالتي إلى حد الاستفراغ، والحال ده لا يرضي أحد لأني مش حيوانة يحصل على غرضه منها ويرميها"، مستكملة: "طلبت الطلاق منه كتير ولكنه رفض وهددني بإقامة دعوى "نشوذ" في حالة امتناعي عن تلبية رغباته، ووصل به الحال إلى حد الضرب والمعاشرة بالإكراه".

وأشارت إلى أنها في أوقات كثيرة فكرت في إقامة دعوى خلع، ولكن دائما ما كان يصبرها جميع من حولها من أجل طفلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات، ولكنها هذه المرة اتخذت القرار دون الرجوع لأهلها، وبدأت في الإجراءات دون علم أحد، وتوجهت إلى محكمة أسرة المنشية وسط الإسكندرية لإقامة دعوى "الخلع"، في محاولة منها لإنقاذ ما تبقي من إنسانيتها وأنوثتها، "أنا ست مش عارفة تحس بأنوثتها مع جوزها ومفيش قدامي غير الخلع".

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