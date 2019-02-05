نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، فيديو لها وظهرت فيه بصحبة خطيبها الفنان أحمد فهمي. وظهر فهمي والزاهد وهما يرتديان "آيس كاب"، وعلق أحمد فهمي: "أنا شبه عادل إمام في التجربة الدنماركية". وكانت رددت هنا الزاهد على الجدل حول خلافاتها مع أحمد فهمي بسبب أعمالها الفنية وذلك بنشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابها على "إنستجرام"، ووجهت له رسالة رومانسية. ​

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد وأحمد فهمي في مشهد يشبه فيلم "التجربة الدنماركية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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