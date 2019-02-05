بالفيديو| ريهام سعيد تبكي على الهواء بعد مكالمة والدتها

تأثرت الإعلامية ريهام سعيد، إثر استقبالها مكالمة هاتفية من والدتها على الهواء مباشرة في برنامج "صبايا الخير"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أمس، ودخلت في نهايتها بنوبة من البكاء.
وفوجئت ريهام سعيد بمكالمة والدتها، التي أشادت بانشغالها بعلاج الأطفال المرضى من خلال البرنامج، مشيرة إلى أنها ستتبرع أيضًا لحملة علاج 100 طفل من مرضى القلب.
ودخلت "سعيد" في نوبة من البكاء، فور تحدث والدتها عن أعمالها الخيرية ويقينها بتخطيها الأزمات وقت سجنها، لافتة إلى تركها طفلها البالغ من العمر شهرين حينها، وانشغالها بمصير الأطفال المرضى فقط.
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