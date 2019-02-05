بالصور| بعد "خلعها الحجاب".. شهيرة بـ"آيس كاب" في عزاء والد نهال عنبر

ظهرت الفنانة شهيرة، مجددًا بغطاء للرأس "آيس كاب" في عزاء والد نهال عنبر المُقام بمسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم، كشف عن خصلات شعرها الأصفر، وذلك بعد مرور يومين على ظهورها دون حجاب مع الفنانة سهير رمزي خلال زيارتهما لمعرض وبازار داخل أحد المولات التجارية بمناسبة عيد الحب.

وحرصت شهيرة على حضور عزاء والد نهال عنبر لمواساة الفنانة، ضمن العديد من الفنانات اللاتي حرصن على حضور العزاء، بينهن منى زكي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وبشرى وغيرهن.

وكانت شهيرة، أكدت بعد هذه الواقعة في عدد من التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن التجمع اقتصر على عدد من النساء، وهو ما دفعها أن تكون على حريتها وتخلع الحجاب.

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