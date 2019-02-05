كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسى: أردوغان غير الدستور بالكامل.. والإخوان "صفقوا له"

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غير الدستور التركي بالكامل عام 2017، لتحويل نظام الحكم إلى جمهوري.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جماعة الإخوان الإرهابية وقنوات الإرهاب وجهت التحية لأردوغان وصفقت ليه ليل نهار بعد تغيير الدستور، والاستحواذ على كافة الصلاحيات».

وأردف موسى «أردوغان سيستمر في الحكم حتى 2029 بمقتضى التعديلات الدستورية التي أجراها، فضلا عن حصوله على صلاحيات للسيطرة على الجيش التركي، وإلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف موسى «قناة الجزيرة القطرية التي تنظم حملات ضد مصر، لا تعرف الانتخابات، بل تدار بالأوامر، فالأمير هو صاحب السيادة.، معلقاً «نحن لم نر صندوق انتخابي في قطر».