كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد .. إطلالة كلاسيكية لميريام فارس علي إنستجرام



نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورة جديدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقت فيها بالكاجول الذي أبرز جمالها ورشاقتها. وعلقت ميريام على الصورة قائلة: " لاشيء يتفوق على الطاقة التى تخرج منها فى يوم مشمس". من المعروف أن ميريام فارس عادت لإحياء عدد من الحفلات الغنائية وآخرها فى أبو ظبى والبحرين.



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