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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد.. أحمد السقا ينشر صورة له وهو يهاجم الخيل
ر الفنان أحمد السقا، صورة له وهو يتخطي الحواجز بالحصان، وذلك على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق السقا، على الصورة قائلًا: "ربنا يديمها نعمة".
جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا يعرف بين جمهوره وفى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة بهم.
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