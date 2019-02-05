لتوفير المال.. 5 نصائح هامة عليك معرفتها قبل السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يُعد السفر من أكثر الأمور التي تترك أثراً إيجابياً في نفس الإنسان، إذ يخلصه من الهموم، والملل، وضغوط الحياة، ففيه يتجول الإنسان من مكان إلى آخر ليتمتع بالمشاهد الخلابة، والبحار، والبحيرات.

وقبل القيام بأي رحلة يجب التخطيط لها بشكل جيد، خاصة من الناحية المالية، إذ تحتاج الرحلات إلى مبلغ مالي يضمن لك الاستمتاع طوال رحلتك، ولكن هناك بعض الأمور والنصائح التي يجب اتباعها قبل السفر، حتى لا تضطر إلى دفع تكاليف أنت في غنى عنها، وهذه هي أبرز 5 نصائح لتجنب الوقوع في أي فخ سياحي، وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

1- الإقامة في فندق صغير

يفضل دائمًا السكن بالفنادق الصغيرة، إذ أصبحت الآن أكثر نظافة وترتيباً فضلاً عن ملاءمتها لجميع المسافرين من مختلف الأعمار، والأهم من كل ذلك هو سعرها الزهيد. زيمكنك البحث في الإنترنت عن أشهر الفنادق في المنطقة التي ستسافر إليها.

2- ابتعد عن المطاعم

إذا كانت هناك وجبة مهمة أو مطعم ترغب بشدة في تجربته، لا تشعر بالذنب أبداً حيال إنفاق المال عليه، لكن إذا كنت تشعر بالجوع أثناء رحلتك، فنصيحة عامة لا تُضع وقتك ومالك على الأكل في المطاعم.

تقدم لك محلات البقالة والأسواق في كل مكان حول العالم أطعمة أرخص سعراً مقارنة بأي مطعم.

3- احمل أمتعة قليلة

إذا كانت حقيبتك ثقيلة وليس من السهل حملها، فاعلم أنك أخذت معك أغراضاً كثيرة لا حاجة إليها.

حمل حقيبة سفر خفيفة وصغيرة وسهلة الفتح يوفر لك الكثير من الأموال، لأنك لن تضطر إلى ركوب سيارات خاصة أو "تاكسي"، ويمكنك السير أو ركوب المواصلات العامة بها.

4- شرائح هاتف محلية

نعرف جميعاً تكلفة الهاتف الباهظة، لكن هل هذا يعني إما دفع كثير من الأموال وإما التخلي عن تفقد البريد الإلكتروني

والحل هو الحصول على شريحة هاتف محلية بمجرد وصولك إلى جهتك. وستجعل SIM المحلية هاتفك يعمل بطريقة مذهلة وكأنك تستخدمه في بلدك، دون الحاجة إلى دفع رسوم تجوال طائلة.

5- احصل على بطاقة مترو محلية

إذا كانت رحلتك طويلة نسبياً، عليك الحصول على بطاقة مترو محلية لتوفير نفقات التنقل. لكن احذر جيداً، لأنه أحياناً تكون تكلفة الانتقال إلى مدن معينة بمترو الأنفاق أغلى سعراً.