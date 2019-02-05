كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - أمين عام التعاون الإسلامي: المهرجان يجسد إبداعات شعوب الدول المشاركة

كتب: محمود الشريف

أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن سعادته بمهرجان منظمة التعاون الإسلامة، الدورة الاولى، تحت شعار "أمة واحدة وثقافة متعددة.. فلسطين في القلب"، كما وجه الشكر لمصر على أستضافتها للمهرجان، كما وجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع المشاركين.

وقال العثيمين خلال كلمته أثناء فعاليات المهرجان، يجسد المهرجان إبداعات شعوب الدول المشاركه... فهو وسيلة للتقريب بين الشعوب، وترابط بين الفكر والثقافه وبين السياسة والتنيمه، بهدف إبراز مكونات الحضارات وتعزيز التعاون بين شعوب العالم وتقريبها ويرحب بجمهورية تنزانيا الاتحادية.

وتابع الأمين العام، إن شعار المهرجان يعكس ركيزة مهمة وهى قضيه فلسطين فهى قضية محورية والقدس فى قلب هذه القضية، والثقاقات المتعددة ويشهد هذا المهرجان فعاليات ثقافيه تعكس الإبداع، متابعا، المنظمه اذا كانت منصة حامعة فهى اليوم منصة وفاء للتعليم.