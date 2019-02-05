كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - وائل جسار والمطربة بوسى وجورج قرداحى ضيوف برنامج " تحت السيطرة "





تستضيف النجمة اروى خلال شهر فبراير من خلال برنامجها " تحت السيطرة " على شاشة النهار عدد من نجوم الفنر فى مصر والعالم العربى وهم على الترتيب وائل جسار والمطربة بوسى والاعلامى جورج قرداحى

يذاع البرنامج على شاشة قناة النهار فى التاسعة والنصف مساء الخميس فى الساعة 9:30 مساءً

ويحل النجم والمطرب الكبير وائل جسار ضيف حلقة الخميس المقبل فى سهرة فنية خاصة ويقدم بقاة من اجمل اغانيه ، كما يقوم بالرد على عدد من الاسئلة الجريئة والساخنة ، ومن ضمنها سؤال عن مواطنه فضل شاكر، بالإضافة لسؤال عن خلافه مع الفنانة الإماراتية أحلام

كما تستضيف اروى المطربة بوسى فى حلقة الخميس 14 فبراير ، بينما يحل الاعلامى الكبير جورج قرداحى ضيفاً بحلقة الخميس 21 قبراير على شاشة قناة النهار

يذاع برنامج " تحت السيطرة " فى التاسعة والنصف مساء الخميس من كل اسبوع عبر شاشة النهار