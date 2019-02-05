كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - التعادل السلبي يحكم مباراة العين والإمارات بدوري الخليج العربي

العين والإمارات

أهدر العين نقطتين ثمينتين في مشواره نحو ملاحقة الشارقة على الصدارة، بالتعادل سلبيًا أمام الإمارات، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإماراتي.

الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، شهد أخطر الفرص للزعيم عن طريق كايو الذي استلم تمريرة روبن ريبيرو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 80، أهدر ريبيرو فرصة هدف مؤكد للعين بعدما راوغ الدفاع وحارس المرمى، ليسدد في المرمى، لكن مدافع الإمارات، كان في المكان والتوقيت المناسبين، ليبعد الكرة من أمام المرمى، ويخطف التعادل لفريقه.

التعادل رفع رصيد البنفسجي إلى النقطة 29 في المركز الثاني، ليبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يأتي الإمارات في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط.