كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - في 20 دقيقة فقط.. عمليات تجميل لشد وجه امرأة خمسينية

كشفت السيدة البريطانية "أنجيلا سميث" صاحبة ال57 عاماً عن العملية غير الجراحية التي أعادت لها ثقتها بنفسها بعد أن عانت كثيراً من علامات الشيخوخة التي تسبب لها الحرج في عملها.

شد منطقة الرقبة والوجه والفكين

وكانت العملية التي خضعت لها "أنجيلا" عبارة عن 10 خيوط قابلة للذوبان في البشرة يستخدمها الطبيب لشد منطقة الرقبة والوجه والفكين تحت تأثير مخدر موضعي خلال وقت قصير جداً يصل إلى 20 دقيقة فقط في عيادة Farringdon بالعاصمة الإنجليزية لندن.

عزمت على إجراء العملية

وقد أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن "أنجيلا" عزمت على إجراء العملية لأنها فقدت العديد من عملائها بعد أن أصبح مظهرها ليس جذاباً، حيث أنها تعمل في مجال المقاولات الذي يحتم عليه التعامل مع الآخرين كل يوم.

أشعر بالتميز والثقة

وقد عبرت "أنجيلا" عن سعادتها بالعملية، قائلةً: "مظهري الآن أفضل بكثير لقد استعدت عملائي ووقعت العديد من العقود، أنا الآن أشعر بالتميز والثقة بعد أن كان مظهري سيئاً للغاية، وفي النهاية أود أن أوجه الشكر للدكتور ليا توتون على مجهودها العظيم معي".