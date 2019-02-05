كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - مشهد مرعب .. 11 كلبا يهاجمون امرأة ويمزقون جسدها - فيديو

لقيت امرأة حتفها بعد تعرضها لهجوم شرس من 11 كلبا ضالا، وذلك أثناء ذهابها إلى عملها.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة هجوم 11 كلبا ضالا على المرأة التي تبلغ من العمر 34 عاما، وقاموا بتمزيق جسدها حتى الموت، حيث تم العثور عليها ميتة في تيكماك، بولاية المكسيك.

كشف فيديو المراقبة أن امرأة تبلغ من العمر 34 عاما عثر عليها ميتة في تيكماك، بولاية المكسيك، قتلت على يد 11 كلبًا.

ووفقا لموقع لايف ليك، كانت المرأة في طريقها للعمل في نوبة ليلية في كشك حصى على الطريق السريع مكسيكو - باشوكا عندما هاجمتها الكلاب، حيث استمر الهجوم 11 دقيقة، وتم العثور عليها في اليوم التالي.

أمرت عمدة تيماكات مارييلا جوتيريز إيسكالانتي موظفي مراقبة الحيوانات بمحاصرة الكلاب لكن سكان المنطقة حاولوا منعهم من ذلك بإخفائها.