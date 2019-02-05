كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - سلوى خطاب وسالى عبد السلام ولقاء سويدان ضيوف راغدة شلهوب



تستضيف الاعلامية راغدة شلهوب من خلال برنامج " قطعوا الرجالة " خلال شهر فبراير عدد من النجمات وهم على الترتيب الفنانة سلوى خطاب وسالى عبد السلام ولقاء سويدان وتحل الفنانة سلوى خطاب ضيفة بالبرنامج الجمعة المقبلة 8 فبراير الذي يُذاع عبر شبكة تلفزيون "النهار" في تمام الساعة العاشرة مساء. من المقرر أن تتحدث "خطاب" خلال الحلقة عن بدايات مشوارها الفني، والصعوبات التي تعرضت لها،وأعمالها الفنية الجديدة، كما يتطرق الحديث إلى حياتها الشخصية أيضا. كما تحل الاعلامية سالى عبد السلام ضيفة فى حلقة الجمعة 15 فبراير ، ويليها النجمة لقاء سويدان فى حلقة الجمعة 22 فبراير يذكر أن برنامج "قطعوا الرجالة" تُقدمه الإعلامية، راغدة شلهوب، عبر شبكة تلفزيون "النهار"، يوم الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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