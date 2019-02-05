كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - شركات السياحة تواصل تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

تواصل شركات السياحة تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي، حيث يقوم الراغب في أداء فريضة الحج بالتقدم للحجز، بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، ودفع مبلغ جدية حجز تتفاوت قيمته من مستوى سياحي لآخر، تبلغ 20 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، و15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم ، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري. ويقوم الفائز في قرعة الحج السياحي، باستكمال باقي الأوراق المطلوبة، وقيمة البرنامج المتقدم له، ومن لم يحالفه الحظ يقوم بسحب مبلغ جدية الحجز، وفقًا للضوابط التي تسمح بإيداع واسترداد جدية الحجز من بنك مصر وفروعه بالمحافظات .

وأكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، أنه تم تقديم عدة تسهيلات لشركات السياحة، وكذلك عدد من الخدمات خاصة بالمستويين الاقتصادي، حتى تتمكن الشركات من خدمة حجاجها والعمل على راحتهم، متوقعًا موسمًا ناجحًا للحج السياحي .

وأكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات، أن فتح الباب مبكرًا للحج السياحي هذا العام جاء بقرار إيجابي وسريع من وزارة السياحة بعد أن تضمن التقرير السنوي للغرفة أن من سلبيات موسم الحج العام الماضي تأخر فتح موقع تسجیل حجاج السیاحة عن الجھات الأخرى المنفذة للحج.

وأشار إلى أن هذه تعد المرة الأولي التي يتم فتح الباب فيها مبكرًا قبل انطلاق الحج، موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل تقديم المواطنين للشركات وإنهاء التسجيل وإجراء القرعة الإلكترونية دون مشاكل بجانب الميزة الكبري بإتاحة الفرصة للشركات بإعداد برامجها بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وأضاف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن هناك تواصلاً مستمرًا بين اللجنة العليا للحج والعمرة، وشركات السياحة للتدخل لحل أية مشاكل تواجه الشركات، مشيرًا الى أن اللجنة أيضًا تقوم بالتواصل مع مؤسسة الطوافة للترتيب المبكر للحج وبحث مطالب شركات السياحة، خاصة في المشاعر المقدسة وهناك تجاوب كبير من كافة الأطراف في إطار منظومة جيدة للتعاون في خدمة ضيوف الرحمن.