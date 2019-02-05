كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - البابا فرنسيس يشكر الإمارات ويعبر عن إعجابه بأبوظبي

وجه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، الثلاثاء، شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الاستقبال الذي حظي به على مدى 3 أيام، معربا في الوقت نفسه عن إعجابه بالعاصمة أبوظبي.

وقال البابا فرنسيس، على متن الطائرة بعيد مغادرته مطار أبوظبي الرئاسي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه رأى "بلدا حديثا"، وأضاف: "أعجبتني المدينة، خاصة النظافة فيها، لدي الفضول لأعرف كيف يقومون بري كل هذه الزهور في الصحراء".

وتابع: "هو بلد حديث ويستقبل شعوبا كثيرة تأتي إلى هنا. الإمارات دولة تنظر إلى المستقبل، مثلا تربية الأطفال، تتم تربيتهم وعينهم على المستقبل دائما.. ينظرون إلى المستقبل لحل مشكلة الماء ويبحثون عن كل جديد".

وأردف قائلا: "هناك من قال إنهم يتحضرون لمرحلة ما بعد النفط.. رأيت بلدا منفتحا، الإسلام فيه منفتح المحاور، إسلام أخوي.. إسلام السلام".

وشدد البابا فرنسيس على أهمية "التربية على السلام"، بالرغم من المشاكل الناتجة عن الحروب في المنطقة.