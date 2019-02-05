كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - حكاية ضابط نزل ارض ملعب مباراة بيراميدز خلال مباراة امس

تداول رواد مواقع التواصل صورة لضابط اقتحم ملعباً خلال مباراة بيراميدز والداخلية بالدوري المصري لكرة القدم، والتي أقيمت مساء الاثنين على استاد كلية الشرطة، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء.

وتساءل مغردو مواقع التواصل عن سبب وجود الضابط في الملعب، وتفاصيل حديثه مع اللاعبين، مؤكدين أن ما حدث يعد سابقة نادرة تحدث لأول مرة.

وكشف اللواء عثمان دسوقي، المشرف على فريق الداخلية عقب المباراة أن ضابط الشرطة يدعى محمد أمل عطية، ويعمل كملازم أول طبيب، ودخل الملعب ليطمئن على أحد اللاعبين سقط مصابا خلال المباراة.

وقال إن الضابط فوجئ باعتراض لاعبي بيراميدز على دخوله، وهو ما دفعه لإظهار بطاقة هويته وعمله كطبيب، حتى يفسحوا له المجال لعلاج اللاعب.