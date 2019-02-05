كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - ا لعسكريون وتشكيل الخريطة الثقافية في صالون حـزيــن عـمــر



يناقش صالون حزين عمر الثقافي قضية العسكريون وتشكيل الخريطة الثقافيةعلي مدي قرنين من تاريخ مصر الحديث اليوم الأربعاء . يستضيف اللواء مصطفي كامل واللواء فاروق المقرحي ود.نسرين بغدادي والدكتور ابراهيم نصر الدين والسفير محمد العشماوي والدكتورة زينب توفيق والكاتب سامي الرقم ، في دورته القادمة بالنادي النهري للصحفيين بشارع البحر الاعظم بالجيزة.الساعة السادسة مساء .في وجود منسقي الصالون : د.محمد راشد ود.احمد زعيتر والكاتب الصحفي خالد العطفي والكاتب الصحفي اشرف فتحي عامر يشارك في المناقشات عدد كبير من الرموز الوطنية والفكرية والإعلامية والأكاديمية. صالون حزين عمر الثقافي يعقد مساء الأربعاء الأول من كل شهر لمناقشة القضايا الوطنية والقومية ..والمشاركة متاحة لكل المهتمين.





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