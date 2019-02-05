كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - نبيل شعيل يحيي حفلا غنائيا بالإمارات



يحيي النجم الكويتي نبيل شعيل، حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري،وذلك على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات. ويختتم نبيل شعيل الحفل بباقة أخرى من أروع أغانيه إلى جانب أغنيات من ألبومه الأخير "فرق السما" الذي تم طرحه في ديسمبر 2018، وتضمن 6 أغاني مختلفة.

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