كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:34 مساءً - ألبوم كل يوم من ده لـ"حماقي" يحقق 44 مليون مشاهدة

حقق ألبوم النجم محمد حماقي "كل يوم من ده" نسب مشاهدة وصلت لـ44 مليونا و580 ألف بعد مرور 12 يوما على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتصدرت أغنية "م البداية" بـ 7,351,019 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأعلى استماعا، تليها أغنية "خدني اليك" بـ 4 ملايين ونصف وفي المركز الثالث قالوا عنك.

ويضم الألبوم 20 أغنية منهم "يا ستار، راضيني، بقيت معاه، قالوا عنك، قدام الناس، صور، خلينا زي ماحنا" وتم تقسيمهم لمجموعتين side a و side b على طريقة شريط الكاسيت.

ومن المقرر أن يقدم حماقي ألبومه الجديد لايف لأول مرة في حفل عيد الحب بأحد فنادق القاهرة الكبري يوم 14 فبراير.