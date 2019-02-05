انت الان تتابع تفاصيل خبر سياسي هولندي بحث عن ما يسيء للإسلام.. فاعتنقه! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:25 مساءً - أعلن البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، يورام فان كلافيرن، اعتناقه الإسلام بعد أن كان من أشد معارضي الديانة الإسلامية في بلاده.

وأوضح فان كلافيرن، البالغ 39 عاماً من عمره، في حديث لـ"الإذاعة الهولندية"، أمس الاثنين: "كنت أواجه خلال قيامي بهذا العمل عدداً متزايداً من الأشياء التي جعلت رؤيتي للإسلام أكثر هشاشة".

وبحسب صحيفة "NRC" المحلية، فان كلافيرن نطق بالشهادتين في 26 أكتوبر 2018، خلال إجرائه أبحاثاً عن الدين الإسلامي.

وعقب اعتناقه الإسلام ألف كلافيرن كتاباً أشار فيه إلى عدم صحة الأفكار المعادية للإسلام.

وكان فان كلافيرن عضواً في البرلمان الهولندي من 2010 حتى 2014 عن حزب "من أجل الحرية"، الذي يتزعمه السياسي المشهور بمواقفه المتشددة المناهضة للإسلام، خيرت فيلدرز.

وانسحب فان كلافيرن من هذا الحزب في 2014 بعد تجمع لأنصار فيلدرز الذي سأل آنذاك الجمهورإن كانوا يريدون أن يكون في بلادهم عدد أقل من المغاربة أم المزيد منهم، فردوا: "أقل، أقل، أقل!".

كما أسس فان كلافيرن بعد ذلك قوة سياسية جديدة أطلق عليها اسم "الحزب من أجل هولندا"، لكنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان خلال انتخابات 2017، واعتزل السياسة بعد ذلك.

وكان فان كلافيرن منتقداً شديداً للإسلام، حيث كان يقول إن "الإسلام كذبة" و"القرآن سم".