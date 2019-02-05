أستاذ تجميل: يمكن استخدام حقن الكولاجين لعلاج علامات تقدم العمر

قال الدكتور حسام الكفراوي، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب جامعة الأسكندرية، إنه يمكن استخدام حقن الكولاجين، لعلاج علامات تقدم العمر.

وأضاف الكفراوي، في تصريحات صحفية، أن الكولاجين في الأساس، عبارة عن بروتين تفرزه أجسام الثدييات، ومسؤول عن نمو العظام والغضاريف والعضلات، كما أنه يحسن مظهر الجلد، ويجعله أكثر نضارة، لافتا إلى أنه يقل إفرازه مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى حدوث فراغات تحت الجلد وتسبب خشونة الجلد وتجعده وظهور الهالات السوداء.

وأشار إلى أن حقن الكولاجين تحت العين، تعوض ضعف الإفراز، موضحا أنها تقنية غير جراحية من مشتقات حقن الفيلر، وتستخدم لملء الفراغات تحت العين والقضاء على الهالات السوداء والتجاعيد والجيوب أسفل العين، والانتفاخات ويعمل الكولاجين على إظهار العين بشكل أجمل، متابعا أنه يوجد عدة أنواع للكولاجين منه ما هو حيواني المصدر أو بشري.

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