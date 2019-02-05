"الناظر" يحذر من تقلبات الجو المفاجئة: يجب الإكثار من شرب المياه

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وللتغلب على ذلك نصح باتباع بعض النصائح منها:

- نصح الأطفال وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة بعدم الخروج غدا مع ضرورة إغلاق النوافذ جيدا.

- ضرورة عدم تخفيف الملابس نهائيا للجميع كبارا وصغارا.

- في حالة الخروج والسير في الشمس فترة الظهيرة برجاء استخدام كريمات واقية من الشمس ويفضل ارتداء "كاب" على الرأس أو ما شابه.

- الإكثار من شرب المياه بما لا يقل عن ثلاثة لتر على مدار الأربع وعشرين ساعة.

- مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية هذه الليلة وليلة الغد، عليهم تناول قرص تلفاست 180 أو زيرتك، والأطفال يتناولون معلقة صغيرة.

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