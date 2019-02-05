في موسمها.. وصفة عمل مربى الفراولة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد: يستعرض لك "الخليج 365" طريقة عمل مربة الفراولة في موسمها، في السطور التالية وفقًا لموقع كوكباد المعني بالطبخ والوصفات. المقادير: 1- كيلو فراولة 2- 4 أكواب صغيرة سكر بودرة 3- عصير ليمونة واحدة طريقة العمل: 1- تغسل الفراولة جيداً وتنزع منها الأعناق (الجزء الأخضر من الأعلى). 2- توضع في وعاء كبير مع نصف كمية السكر وتترك لليوم التالي. 3- خذي الشراب من الوعاء ونضع باقي كمية السكر، ونضع الخليط على النار حتى يصبح الشراب أكثر سمكًا. 4- نضيف عصير الليمون. 5- تضاف الفراولة وتترك المربي تغلي على النار مع التقليب من١٠-١٥دقيقة حتي تنضج. 6- تعبأ في برطمان نظيف جاف معقم وتقفل قفلًا محمكمًا.

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