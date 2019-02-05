محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي يُفاجأ البعض بوفاة أحد الأشخاص دون وجود مرض أو سبب محدد يتنبأ بذلك، وربما يصبح خبر وفاة شاب بالغ أقل من 30 عامًا فجأة بمثابة صدمة حقيقية تفزع الجميع من التعرض له، فلماذا تحدث الوفاة المفاجئة؟. لمزيد من القراءة عن الرجال أم النساء أكثر عرضة للموت المفاجئ؟.. نصائح تحميك اضغط هنا

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