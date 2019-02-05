طريقة عمل الكوارع في المنزل بمكونات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

- 6 أكواب (1500 مل) من الماء المغلي.

- كيلو (1000 جم) كوارع مقطعة.

- بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

- بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

- نصف ثمرة فلفل أخضر حار مفروم.

- 4 ثمرات طماطم مقشرة، ومفرومة ناعمًا.

- 6 فصوص ثوم مهروس.

- 2 ملعقة كبيرة (30 مل) خل أبيض.

- 4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت ملعقة كبيرة.

- (12.5 جم) زبدة في درجة حرارة الغرفة ملعقة كبيرة.

- (12.5 جم) صلصة طماطم.

- 3 ورقات لورا عود قرفة.

- 5 حبات حبهان.

- 4 حبات قرنفل.

- نصف ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود حصى.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- طريقة التحضير:

1- انقعي الكوارع في ماء وخل وملح وعصير ليمون لمدة ساعة.

2- صفي الكوارع من الماء، واغسليها جيدًا تحت الماء الجاري مرتين. على نار متوسطة، ضعي الكوارع والملح والفلفل الأسود، ثم غطيها بالماء، واتركيها حتى تغلي.

3- صفي الكوارع من الماء، واتركيها جانبًا.

4- على نار متوسطة، ضعي الزبدة ونصف كمية الزيت، واتركيهما حتى تذوب الزبدة.

5- أضيفي الكوارع، وقلبيها لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي ورق اللورا والقرفة والحبهان والقرنفل والفلفل الحصى، وقلبي لمدة دقيقة.

6- أضيفي البصل المفروم، وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي الماء، واتركيه حتى تغلي.

7- غطي القدر، واتركي الكوارع على نار هادئة جدًّا لمدة ساعة حتى تنضج.

8-على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي مكعبات البصل الصغيرة، وقلبيها حتى تذبل ويصفر لونها. أضيفي الثوم والفلفل الحار، وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة دقيقة.

9- اتركي الصلصة على النار حتى تغلي، ثم غطي القرد واتركيها على نار هادئة جدًّا لمدة 10 دقائق. أضيفي الخل واتركيها لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكوارع، وكوبًا من شوربة الكوارع، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.