منها التكرار.. 5 أخطاء يرتكبها الآباء عند إعطاء التوجيهات لأطفالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

جميع الآباء يسعون إلى أن يمتثل أطفالهم لتوجيهاتهم، في إطار تربيتهم ووضعهم على الطريق الصحيح، غير أنّ كثيرين يشكون من عدم اكثرت أطفالهم أو عنادهم ورفضهم للنصائح، فكيف يمكن للآباء تجنب تلك المشكلة؟

يستعرض لك "الخليج 365" 4 أخطاء يرتكبها الوالدين عند توجيه الأطفال، وفقًا very well family المختص بالتربية والطفل، في السطور التالية:

1- لا تعطِ الكثير من التوجيهات

إذا كان طفلك يسيئ التصرف في كثير من الأوقات، يعني أنك تعطيه الكثير من الأوامر ما يجعله عنيدا ولا يسمع للتوجيهات مع الوقت، خاصة إذا كنت توجهه في كل شيء، حتى الأمور غير الضرورية.

لذلك يجب على الآباء إعطاء التعليمات الأكثر أهمية فقط أو الضرورية، واتركه يفعل الأشياء البسيطة بطريقته الخاصة؛ لتولد لديه نوعا من الاستقلالية.

2- اختيار الكلمات عند إعطاء التوجيهات

يجب أن تُشعر طفلك عندما توجه له التوجيه أنه اختياري، حتى لا يتلقى الأمر بشكل سلبي أو يواجهه بالعند؛ فمثلًا إذا أردت أن يغسل أسنانه بالفرشاة، قل له "هل يمكن أن تغسل أسنانك بالفرشاة؟".

كما أن استخدام الأسلوب الهادئ في الحديث معه؛ فلا تصرخ ولا تغصب، فقط قل ما تريده بهدوء وبحزم.

3- لا تكرر إعطاء التوجيهات

لا تقل لطفلك اترك ألعاب الفيديو مرارًا وتكرارًا، فقط قل مرة واحدة واحرص على أن يحترم الطفل كلامك من المرة الأولى، وبدلًا من تكرار الأمر فقط تابع تنفيذه له وحذره إذا لم ينصاع من المرة الأولى.