كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - حمادة هلال ينافس علي صدارة يوتيوب بـ"أشرب شاى"

تمكن حمادة هلال من الدخول لقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال كليبه الجديد "اشرب شاي".

برومو الأغنية احتل المركز الـ 39 ضمن القائمة التى تضم 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة .

الأغنية من إخراج أحمد أشرف، وتعتبر التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي أوكا وأورتيجا، من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا وألحان أورتيجا وتم تسجيلها قبل تصوير الأغنية بأسبوعين.

ومن المقرر أن يخوض الفنان حماده هلال الماراثون الرمضانى القادم بمسلسل "ابن أصول"، والذى تتولى إنتاجه شركة سينرجى.