كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - وزيرة الثقافة وأمين التعاون الإسلامي يتفقدان معرض المنظمة

كتب: محمود الشريف

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور يوسف بن احمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والوفد المشارك لهما، فعاليات معرض ومهرجان منظمة التعاون الاسلامي الأول، المقام بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة المملكة العربية السعودية، ويستمر المهرجان حتى 9 من فبراير الجاري.

وتقيم المؤسسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض كبير، يبرز مراحل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك في المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

كما يقيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معرض كبير في المسرح المكشوف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتشارك وزارة الثقافة السعودية بفرقة فنون شعبية في افتتاح المهرجان.

ومن المقرر ان تكرم إدارة المهرجان عددا من الشخصيات، يتقدمهم الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في الساعة السادسة والنصف في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

أيضا يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بندوة في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس 7 فبراير في المركز التعليمي المدني وإعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب بالجزيرة بجوار النادي الأهلي حول جهود المركز الإنسانية والاقليمية والدولية في المجالين الاغاثي والإنساني.

شارك في المعرض كلا من مصر، فلسطين، موريتانيا، باكستان، إندونيسيا.

كما شارك أيضا في المعرض مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي بالمنظمة، واتحاد الإذاعة الإسلامية، ومنظمة، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية.

وعرض المشاركين في المعرض عددا من الكتب الإسلامية وعددا من المشغولات اليدوية.