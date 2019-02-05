كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - الدقيقة 38 - أيمن أشرف يُسجل هدف الأهلي الأول في إنبي

أيمن أشرف

أحرز أيمن أشرف لاعب الأهلى هدف التقدم لفريقه فى شباك إنبي بالدقيقة 38 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول. خط الوسط: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: جونيور أجاى. وضم تشكيل إنبى كلاً من: حراسة المرمى : عمرو حسام. خط الدفاع: على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى. خط الوسط: محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى. خط الهجوم: محمود قاعود. ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.



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