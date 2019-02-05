كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 07:00 مساءً - بالفيديو.. شباب بلوزداد يُسقط وفاق سطيف في الدوري الجزائري

وفاق سطيف

تمكن فريق شباب بلوزداد من تحقيق أول فوز في البطولة منذ 87 يوم، وذلك على حساب ضيفه وفاق سطيف في إطار الجولة ال20 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وكان آخر فوز حققه الفريق الأحمر والأبيض أمام فريق مولودية بجاية، يوم 10 نوفمبر في إطار الجولة ال14 من البطولة.

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب بوشار عند الدقيقة ال42 من الشوط الأول من المباراة.